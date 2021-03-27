台南一名女子在租屋處飼養8隻貓咪，人卻突然不知去向，日前房東因為聯絡不上她，只好打開門檢查，竟發現她因為沒有放置貓食，導致2隻貓因為飢餓逃走，其中1隻貓則在活活餓死後，遭其他5隻貓咪分食屍體。

網友在臉書PO出貓咪的慘況，呼籲該名女房客趕快出面負責。(圖翻攝自FB/貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

一名網友昨（26）日在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文，表示朋友換了新住所後，很快就有新房客接手，但不久後她卻看到房東在社群上詢問有沒有人認識新房客。她好奇一問才知道，新飼主在套房內養了8隻貓咪，人卻不知去向，房東因為聯絡不上房客上門查看，這才發現裡面情況慘不忍睹。

原PO指出，新房客至少讓貓咪餓了1個月左右，其中2隻已經逃走，1隻貓咪則被活活餓死，其他5隻貓咪為了生存只好啃食牠的屍體。從原PO附上的照片也可以看到現場環境非常髒亂，滿地都是貓咪的排泄物，還有被吃到剩下骨頭的貓屍，場面怵目驚心。

目前5隻瘦弱的貓咪已經被原PO朋友接出來安頓，原PO心疼的表示，貓咪感覺真的餓了很久，看到食物都用搶的，但吃飽後就開始撒嬌呼嚕，十分親人，希望有愛心人士願意收養，「現在牠們在台南，明天會帶去洗澡，現在需要大家幫牠們一起找家！有興趣的也歡迎私訊我！」

最後原PO也在文末提到，房東到現在都還沒找到新房客，連新房客的男友也表示找不到人，目前正在商談賠償與後續處理，呼籲當事人趕快出來面對，「請出面為妳的行為負責，否則這邊將公開妳的臉書」。不少網友看了都紛紛譴責該名女房客的行為，但也有人覺得事有蹊蹺，懷疑女房客可能遇到危險，應趕快報警處理，釐清真相。