天氣變冷時，舒服的泡個澡，不僅能洗去一身疲憊，也有助血液循環，日前就有位日本網友偶然直擊壁虎開心泡澡的療癒畫面，尤其是壁虎爽到嘴開開的放鬆模樣，跟人類如出一轍，照片曝光隨即掀起熱議。

根據日本媒體《Jタウンネット》報導，一名熱愛爬蟲類的網友「reptiles_p」，日前在推特上分享一系列壁虎的泡澡照，只見畫面中一隻豹紋壁虎仰躺在碗型容器中，前肢掛在容器的邊緣，臉部朝上，伸展整個身軀，乍看之下十分放鬆，像極了人類泡溫泉的模樣。

不過原PO也解釋，其實這隻豹紋壁虎不是真的在泡澡，牠之所以嘴巴開開的原因是因為，牠躺的容器上方正好是飲水器的出水口，原PO發現當時準備喝水的壁虎，碰巧擺出類似人類泡澡的舒服模樣，便抓緊機會將這逗趣的畫面給拍攝下來。

畫面曝光後網友全笑瘋了，紛紛留言直呼「時機抓得太好了吧」、「根本就像泡澡的大叔」、「真的好像人類」、「是在打呵欠嗎」、「擺在容器外的手太可愛了」、「好棒的照片，被治癒了」、「原來上顎是長這樣啊」。