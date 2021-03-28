蝦夷鹿是日本北海道的特有種動物，在日本最大濕地釧路濕原經常能看到牠們的身影。日本攝影師金杉惠子日前在野付半島拍到一隻雄鹿，但奇怪的是，牠的鹿角上竟卡著另一隻鹿的鹿頭，而牠卻毫不在意地繼續吃草，形成非常詭異的畫面。

蝦夷鹿身長約150到190公分，體型比本州的日本鹿更大隻，雄鹿的鹿角會於春季脫落，並在夏秋時期慢慢長回來。根據《朝日新聞》報導，攝影師金杉惠子2月14日在野付半島拍到一張雄鹿照片，但這一頭鹿的角上竟還卡著另一隻鹿的頭，而牠似乎已非常習慣，悠哉的低下頭吃草。

蝦夷鹿生態研究學者指出，這一頭蝦夷鹿可能在秋季繁殖期，與其他雄鹿以鹿角對撞，導致雙方因此卡在一起，無法分開，即使對手已死亡，屍體逐漸腐爛掉落也無法取下，研判牠將掛著對方殘留的鹿頭過冬，而牠拖著100公斤以上的對手屍體，應該已有很長一段時間，期間一邊拖屍一邊進食。

這一張照片曝光後，也在網路上引發討論。由於過去有鹿因無法取下對手鹿角，導致牠無法進食餓死的案例，因此學者對此感到非常驚訝，「能夠強烈感受到牠驚人的生命力，可能因為野付半島的天敵不多且人類也很少，讓牠得以活下去」，目前這一頭鹿只能等到春天鹿角脫落，才能脫離對手的頭。