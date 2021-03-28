虧大了！大陸江西一名男子想創業，日前透過網購買了300隻母雞幼崽，打算母雞長大生蛋，靠賣雞蛋賺錢，豈料待這一批幼崽長大後，他才發現自己被騙了，收到的幼崽竟全是公雞，求償無門的他非常困擾，表示公雞如今賣不掉，又沒有錢繼續養。

根據《看看新聞》報導，江西宜春一名范姓男子於2020年10月透過網購平台，向一間名為「秋竹禽業」的店家買了300隻母雞幼崽，購買前再三向賣家確認小雞性別，最終以母雞幼崽的價格付款，但養了3個月後，他逐漸發現不對勁，當時以為買到一半公雞一半母雞。

由於母雞與公雞價格不同，因此范姓男子隨後向賣家反應，經過多次溝通後，賣家與平台願意退還1050元人民幣(約新台幣4589元)，但小雞全數長大，檢查後才得知，這些幼崽並非一半公雞一半母雞，居然全部都是公雞，范男氣得找賣家理論，但最初的賣家已聯繫不上，平台也是無能為力。

范男崩潰的說，原本經濟條件就不富裕，當初想創業改善生活，所以才買雞幼崽開雞場，打算靠賣雞蛋賺錢，沒想到竟買到公雞，老本虧慘了，「現在雞又賣不掉，過了閹割期，人家又不要，再養也沒有錢養，所以現在特別困難」，宜春市場監管局消費者權益保護科人員表示，將會發函給賣家所在的市場管理部門，幫忙協調解決問題。