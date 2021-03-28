人行道竟被蠕蟲攻陷！美國新澤西州一名市議員日前在哈德遜河畔，看到人行道上全是蠕蟲，而且像龍捲風一樣不斷圍繞爬行，形成漩渦的畫面非常特殊，趕緊用手機拍下來並上傳至推特，許多網友猜測，此現象可能與環境變化有關。

Worm Tornado? Has anyone ever seen anything like this? These were out this morning near Maxwell park in #Hoboken. Clearly worms come out after it rains but this is something I’ve never seen! Pc: my 2nd ward neighbor. #wormtornado 😬🤦🏻‍♀️ 🪱 🌪 pic.twitter.com/tWBOMzV5fK — Tiffanie Fisher, Councilwoman (@Tiffanie_Fisher) March 25, 2021

根據《Patch》報導，新澤西州霍博肯(Hoboken)一名議員費舍爾(Tiffanie Fisher)，26日在濱海區附近麥克斯偉廣場(Maxwell Place)的人行道上發現「蠕蟲龍捲風」，不斷在路面上盤旋，擠滿人行道，形成密密麻麻的漩渦，恐怖畫面讓路人只能繞道前進。

報導指出，這些蠕蟲出現於幾百英尺高的高地，以此推測，這些蠕蟲因潮汐而落於人行道上的可能性極低，羅格斯植物診斷實驗室(Rutgers Plant Diagnostic Laboratory)為了查出原因，當時便要求議員費舍爾取樣本研究，但下午重回原地後發現，蠕蟲已經乾了且死亡。

費舍爾嚇得在推特寫下「有人見過像這樣的東西嗎？大雨過後蠕蟲會跑出來，但我從未見過這種景象」，有網友推測，蠕蟲的出現可能與該地區在短時間內降雨、環境變化有關。同時，美國國家航空暨太空總署(NASA)表示，周末滿月將迎來「蠕蟲月」，天氣逐漸暖和使冰雪融化，推測也可能是高溫使蠕蟲爬出地面。