一名女網友多年前為了學習夜拍攝影，和友人相偕前往台中某座公園練習，沒想到相機架好後，卻無預警的自動狂拍，嚇得兩人落荒而逃，事後整理照片時更發現駭人景象，讓她瞬間頭皮發毛，照片曝光後網友全看傻了。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文透露，多年前為了學攝影，和友人在深夜11時許前往公園拍照，她也抓緊機會遠遠的拍下了湖上拱橋的空景，接著便朝友人方向走去，只是當她走近友人身邊，打算開口詢問拍照事宜時，對方卻突然愣了一下，她見狀後詢問怎麼了，但友人看了一眼相機後，反問她「相機遙控器在妳那邊嗎？」

正當原PO回覆友人，表明手中沒遙控器時，相機竟然又連著閃光燈，狂拍好幾下，嚇得友人當場抓著她的手一路朝公園外面奔去，並向原PO解釋，指出當原PO走近時，原先設置在腳架上的相機在沒有外力碰觸下，竟然自動拍照，甚至在原PO否認手上有遙控器後，相機不僅自動連拍，還出現了閃光燈。

最後兩人便草草結束拍攝行程，回到飯店休息，但原PO卻睡得不安穩，就連友人也說半夜被電視聲吵醒，睜眼竟看見電視螢幕中有個穿古裝的女人偏著頭看他，就連回到台北後，原PO拿出相機檢視照片，更意外發現空無一人的橋面上竟然出現模糊人形，讓她瞬間頭皮發麻，直呼「我們隔天就趕快跑去廟裡拜拜，以後不敢再夜拍了。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的…有個女人，好清楚」、「這座橋跟整個樹上葉子都是人臉啊」、「這是真實的無誤，不敢看了」、「感覺後面那幾個都像是日本人的服飾」、「看得頭好痛！也太明顯了吧」。