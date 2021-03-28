有外國攝影師捕捉到了令人心碎的鏡頭，一隻才剛出生不久的幼猴緊抱著媽媽，想要尋求一絲母愛，然而卻不斷遭到拒絕，猴媽媽甚至狠心地將牠從極高的樹上推下，讓牠不幸墜地死亡，殘忍的畫面讓許多網友看了都感到十分心痛。

有網友猜測這隻寶寶可能是隻混血兒，又或者擁有天生缺陷，才會導致Rozy如此慘忍對待牠。(影片來源/YouTube/Monkey Koka)

這隻猴媽媽名叫Rozy，在今年2月9日時產下了一名新生兒，不過牠卻一反常態，不但不願意照顧寶寶，還不斷做出傷害牠的行為，像是會用手指抵住幼猴的脖子，甚至還會把牠從很高的樹上推下，導致幼猴身上傷痕累累。

近日一段Rozy將幼猴推下樹的影片在網路上引起熱議，從畫面中可以看到，幼猴緊緊地掛在Rozy的胸前，跟著媽媽一起爬上樹的高處，但Rozy似乎看自己的親生孩子不太順眼，不斷撥開幼猴抓住自己的手。

最後在劇烈的掙扎之下，Rozy一把將幼猴推下樹，讓牠直接摔在水泥地上苦苦掙扎，而Rozy幾秒後也趕到現場，在一旁冷眼觀看，沒有任何想拯救自己孩子的念頭；最終幼猴在這麼多次的傷害之下，不幸於2月10日死亡，儘管一旁的工作人員替牠做CPR搶救，仍無法挽回牠的生命。

Rozy在之前還育有一隻「猴兒子」，並且對牠無微不至地照顧。(影片來源/Facebook/Monkey Cambodia Siem Reap help.)

據悉，Rozy還育有一隻「猴兒子」Rocky，就算牠已經長大了，Rozy還是經常將牠帶在身邊照顧，但為何如此無法接受這次的新生兒，有網友推測，幼猴可能是一隻「混血兒」，又或者擁有天生缺陷；也有眼尖網友發現，Rozy的左臉處有一道很深的傷口，很可能是因此才會脾氣變得暴躁，並且殘忍地對待自己的親生孩子。