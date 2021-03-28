這一隻烏鴉也懂走台步？日本有一名鳥類攝影師，日前捕捉到烏鴉可愛的一面，只見牠站在牆上，尾巴不斷左右狂晃，看起來頗有模特兒的架式，節奏韻律感十足，讓不少網友直呼「原來是被烏鴉耽誤的超模啊！」。

日本網友@SNS_is_Not_Sagi經常至旭川市、福島縣及埼玉縣，拍攝附近的鳥類生態，期間在圍牆欄杆上看到一隻迎面走來的烏鴉，但有趣的是，牠的屁股左扭右擺，雄赳赳、氣昂昂的向前走來，牠似乎是置身於時尚伸展台上的超級名模。

烏鴉最後還不忘露出美背，左右張望就飛走了，而有趣的走路姿勢，也吸引112萬名網友觀看，直呼「這一隻烏鴉擁有貓咪魂欸」、「牠是被烏鴉耽誤的超模」、「牠是不是被貓養大的啊！」。而烏鴉是鴉屬鳥類的通稱，很多城市都能看見牠的身影，也是最聰明的動物之一，能夠提前制定計劃。

根據《BBC》報導，烏鴉可能是除了靈長類外最聰明的動物，牛津大學一座鳥舍裡一隻烏鴉貝蒂(Betty)，研究員2002年對牠進行實驗，期間提供一根有勾鐵絲及直條鐵絲，讓牠選擇該如何從透明管中掏出豬心，期間有勾的鐵絲被另一隻烏鴉拿走，豈料貝蒂竟用附近的物體將鐵絲一端弄彎曲做成鉤子，成功取出食物，烏鴉的智慧也讓專家驚呼。