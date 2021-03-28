俗話說小酒怡情，大酒傷身，但不管是職場應酬還是朋友聚會，灌酒似乎成了一種常態，長期酗酒不但傷肝、傷腎，還可能「毀容」！大陸遼寧省一名56歲李姓男子，每天豪飲400克高度數白酒，40年來已經喝了上萬斤，沒想到近年來卻因此長出大如柳丁的「象鼻子」，甚至大到蓋到下嘴唇，嚴重影響日常生活。

綜合陸媒報導，李姓男子飲酒史長達40年之久，算一算已經喝了上萬斤白酒，沒想到近年來卻喝出了長、寬、高分別是8.5、7和4.5公分的「象鼻子」，不僅比柳丁還大，生活中也帶來了諸多不便，「睡覺容易憋醒，吃飯的時候鼻子先進去，喝湯的時候還會燙到，喝水得抬著頭才行 」。

對此，瀋陽市第七人民醫院皮膚外科主任張健表示，李男罹患了玫瑰痤瘡，也就是俗稱的酒糟鼻，因為喝酒會加速微血管擴張，加上李男的靜脈回流差，經年累月下來就加重腫脹、刺激增生，痤瘡體型也就越來越大。

醫生警告，酒渣鼻的患者大多都是長期飲酒的患者，而且喝的都是烈性高的白酒，即便李男手術後成功去除惱人的象鼻子，「但未來如果還是一如往常的飲酒，酒糟鼻還是會復發」。

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