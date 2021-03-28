假好心真性侵！印度一名老翁平時都會餵食當地的流浪狗，然而卻被踢爆他會在狗狗進食的時候實施性侵，據悉受害的狗狗數量高達30至40隻，居民們曾屢次警告老翁仍不聽勸，目前他已被警方給逮捕，雖然老翁坦承自己所做的行為，卻強辯這些流浪狗「沒有反抗」，不認為自己有罪。

67-year-old Ahmad Shahi arrested for raping over 30 stray dogs in Juhu area, irony is his family members beat a person who told him not to do so. pic.twitter.com/PuoHLT4436 — Situ (@Situ61074620) March 13, 2021

根據印度媒體報導，這名67歲老翁沙希（Ahmad Shah）是孟買珠湖區的菜販，平時都會假裝好心餵食流浪狗，不過卻被附近居民發現，他其實別有用心，沙希通常會在凌晨3、4點到安德瑞 （Andheri）西部郊區，利用餵食降低狗狗們的戒心，再趁牠們進食的時候實施性侵，受害的流浪狗高達30到40隻。

孟買動物權利組織的莫娜妮（Vijay Mohnani）透露，自己接獲舉報影片，內容是老翁性侵母狗的過程，這段爆料影片由當地居民在去年12月時拍攝，對方指出自己和沙希是認識的關係，過去曾多次警告沙希不要再這麼做，但卻都沒有改善，因此決定舉報沙希。

目前，當地警方已經依照印度刑法的非自然性行為、殺害或虐待動物以及《防止虐待動物法》將沙希逮捕，對方承認自己做出的所有行為，但卻不斷聲稱自己有在餵食動物，而且發生性行為的時候流浪狗都沒有反抗，因此不認為自己犯罪。

這起事件也讓當地人在網路上發起「#SorrySheru」標籤運動，希望當地政府和官員能夠正視流浪動物問題和動物權益，並保障牠們的安全。