近日一名西班牙網友聲稱，自己通過時空旅行去到2027年，並拍下了空無一人的街景，指出人類將會在6年以內滅絕，而他正好就是「唯一的倖存者」，引起網友們熱議，目前他仍困在未來的時空裡，試圖找尋是否有其他存活者的身影。

@unicosobreviviente Acabo de despertar en un hospital y no sé qué ha podido pasar. Hoy es 13 de febrero de 2027 y estoy solo en la ciudad. ♬ Creepy, scary, horror, synth, tension - Sound Production Gin

根據《太陽報》報導，這名網友「@unicosobreviviente（意指唯一倖存者）」2月13日在TikTok上傳他的第一支影片，並聲稱自己一覺醒來後，就發現自己置身於2027年的醫院中，而且整座城市似乎就只有他一個人存在，在他上傳的每部影片裡都可以看到，商場、街道、機場、地鐵站等地方雖然都亮著燈，電力看起來十分正常，但卻始終都是空無一人的狀態。

這名「唯一倖存者」還透露，自己至今仍被困在2027年無法回來，他一直試圖在尋找其他人類的身影，和重返2021年的方法，卻苦無結果，只好尋求網友們的幫助，「我開始失去希望了，今天我還可以吃東西，但誰知道這能維持多久？」。

目前這名網友仍持續更新自己的「未來生活」，吸引了超過130萬名追蹤者，他所上傳的第一支影片也突破了700萬的觀看次數，但仍有不少網友對此事抱持懷疑的態度，認為既然人類都已經滅絕了，為何他還可以正常使用電和網路，對此「唯一倖存者」也解釋自己並不清楚，單純推測「2021年和2027年之間可能有某種關聯」。