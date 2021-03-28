長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）擱淺蘇伊士運河，迄今尚未脫困，導致上百艘的船隻航線受阻，引發國際關注。沒想到近日在美國佛州也出現極為相似的場景，一艘約12公尺長的私人遊艇，不慎從拖車上掉落到高速公路車道，導致車道完全堵死，交通網全數中斷，照片曝光後不少網友打趣笑說「這什麼鬼？佛州沒學到蘇伊士運河的教訓嗎哈哈哈」。

綜合外媒報導，佛羅里達州當地時間25日晚間6點50分左右，一輛拖車因為不慎擦撞護欄，車身劇烈的搖晃，導致拖車上的一艘12公尺長的遊艇在翻了好幾圈後，打橫佔據在整個車道，造成克雷斯特韋市（Crestview）10號州際公路堵塞，西向交通中斷了近3小時後才排除。

畫面中可見，這艘粉紅色的遊艇打橫佔據了兩線車道，船體零件和碎片散落一地，當地公路巡邏隊（Florida Highway Patrol）接獲通報後，隨即派工程人員趕往現場，所幸這起事故並沒有造成任何人員傷亡。

不過事故照片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這畫面好眼熟」、「這什麼鬼？佛州沒學到蘇伊士運河的教訓嗎哈哈哈」、「這是EVER GIVEN嗎」、「幾百萬就這樣掉在路中間」、「這停船的技術不太好啊」。