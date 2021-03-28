不少人都喜歡拍照上傳到社群平台，和其他人分享自己的生活點滴，但拍照的時候一定要特別留意小細節，否則很可能就會鬧出笑話！最近外國一名人妻PO出一張紅酒照，沒想到玻璃酒杯竟反射出她全身「光溜溜」的樣子，嚇得人妻連忙刪除照片，豈料婆婆早已看過，讓她覺得糗炸了。

根據外媒報導，這名女網友珍妮（Jenny）日前利用Instagram的限時動態功能，上傳了一張紅酒的照片，想要分享自己的蜜月生活，沒想到不久後，珍妮突然收到一名女網友的私訊：「嘿！我不知道妳介不介意，但妳可以在玻璃杯的反射中看到妳自己」，這時她才終於發現，自己全身光裸的模樣全都被玻璃杯的反射給「出賣」了，讓珍妮嚇得立刻刪除照片，並感謝對方的提醒。

只不過等她察覺的時候早就為時已晚，因為已經有74個人看過這則動態，而且其中還包含了珍妮的婆婆，讓她頓時感覺非常尷尬，事後珍妮也將這件糗事拍成短片分享到TikTok上，說到一半的時候一度笑到落淚，不過她猜測婆婆應該沒有注意到她的裸體。

對此有網友好奇珍妮丈夫的反應，她也特地拍片詢問，丈夫索爾（Thor）只是無奈地笑道：「我覺得這很像妳的個性會做出的事」，當珍妮進一步追問是哪種個性時，丈夫則回答：「美麗且笨拙」，珍妮和網友們聽到後全都笑翻了。

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