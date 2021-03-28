發明大王愛迪生曾說「天才是一分的靈感，加上九十九分的努力」，他的故事也成為不少教科書上的教材，不過就有網友不解，為何課本上卻鮮少提到同時期與他競爭的特斯拉？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼小時候只聽過愛迪生沒聽過特斯拉」為題，PO文指出，還記得小學時，老師不斷強調愛迪生是發明大王，就連他的名言「天才是一分的靈感，加上九十九分的努力」大家也朗朗上口，讓他覺得十分納悶，「印象國小國中沒聽過特斯拉，真的更有貢獻的不是特斯拉嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「特斯拉活著的時候就算有名了，不知道為什麼沒有提到」、「真的！後來讀電才知道特斯拉有多神」、「所以Musk才要把他的車品牌叫Tesla，因為他貢獻極大，卻沒人知道他，只知道商人愛迪生」、「小時候用南一、康軒也都沒看過」、「國小課本還是只提愛迪生，所以有些老師會稍微補充特拉斯」、「中小學課本也沒教馬克士威事蹟啊，影響更深遠」。

對此，就有內行人點出背後關鍵，「因為特斯拉天才，你課本要吹什麼美德？愛迪生就努力凡人」、「凡人幹爆天才的故事，不勵志嗎」、「你小學課本裡出現交流電是要逼死國小老師嗎」、「因為你小時候只能知道燈泡，沒辦法接受交流電」、「歷史是贏家寫的，窮人下去」。