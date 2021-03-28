真的是因禍得福！英國一名男子日前在吃一款他最喜歡的奶油餅乾，豈料其中一塊卻特別的硬，讓他大口咬下之後，牙齒直接斷裂，男子還沒反應過來就將斷掉的部分給吞下肚，事後他疑惑地檢查餅乾，才發現裡面竟藏了一顆小碎鑽！

根據《太陽報》報導，34歲的比利（Billy Wright）前陣子在家享用自己最喜歡的奶油餅乾，沒想到吃到一半卻突然咬到一塊不明硬物，讓他的牙齒瞬間斷裂，當時比利雖然感覺到有點疼痛，但還沒有反應過來發生什麼事，就直接將牙齒和咬碎的餅乾一起吞進肚子中，前後的過程只花了短短1分鐘，讓比利相當震驚和不知所措。

比利透露當時房間的光線非常昏暗，他隨即打開了燈查看餅乾，豈料卻在裡面看見一顆小碎鑽，「我簡直不敢相信！」，比利指出，這顆小碎鑽看起來像是婚戒上的鑽石，推測很可能是工作人員在製作或包裝餅乾的過程中掉下的。

雖然喜獲鑽石，但這塊餅乾仍對他的牙齒造成傷害，比利和他的妻子聯繫了奶油餅乾的廠商，希望對方可以支付牙齒治療的費用，但目前還沒有得到回覆。對此比利也說，這件事並不會給他留下陰影，之後他還是會繼續好好地享用最喜歡的美食。

事實上，前幾日也有一名泰國女子買回海螺享用時，突然咬到一顆不明硬物，吐出來一看才發現竟是要價不菲的「美樂珠」，保守估計價值可高達4百多萬新台幣。