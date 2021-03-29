屏東一名男子花70萬娶到一名越籍女子當老婆，沒想到婚後不久該名越籍女子就趁夜落跑，至今仍下落不明。對此，有網友就好奇想知道「娶越南新娘到底好不好？」有過來人就出面分享自身經歷，還曬出越南妻子的美照，讓網友全都羨慕不已。

有網友在PTT八卦板以標題「越南新娘到底好不好」發起討論，其中一名過來人就指出，越南新娘逃跑的事件都只是個案，不代表全部。他認為越南人就是顧家，所以重點是要想辦法先把對方家顧好，對方自然會放心把你當家人。他透露自己當初透過仲介認識老婆後，知道她願意嫁到台灣來就是想要改善家裡環境，蓋一棟像樣的房子，於是原PO便主動幫她完成夢想。

儘管當時很多親戚都笑原PO在台灣都還沒買房子，就急著先幫別人蓋房子很笨，原PO也不後悔，認為就算之後是被騙也付得心甘情願。如今已與妻子結縭10年的他忍不住感動直呼「我在台灣真的能找到這麼漂亮，又願意看得起你嫁給你幫你照顧公婆和生小孩的女人嗎？我看這或然率大概是零...」。最後更曬出嬌妻的美照放閃，並奉勸想娶外配的朋友一定要想清楚，並理解對方背後的原因，然後去努力。

文章曝光後引起不少人共鳴，認為很多人都抱持著買一個老婆回來用的心態，這樣婚姻誰不會想跑，「台男一堆娶來當傭人或看護，誰不跑」、「只想花錢不想付出心力，當然是活該被騙」、「一堆魯蛇台男娶人家進門之後，還當人是下等人，當狗一樣欺負」、「我也覺得心態是關鍵，如果用買賣心態，女方想跑不意外」。而原PO老婆的神仙顏值也讓網友大呼羨慕，「已羨慕」、「老婆很正，在台灣也是PR70的」。