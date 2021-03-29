一名女網友過去曾穿著黃色衣服去知名家具賣場IKEA逛街，沒想到竟被其他客人誤會成是店員，而且不管怎麼解釋都沒有用，這荒謬的狀況也讓她直言「我真的發誓以後不穿黃色衣服去逛IKEA」。

一名女網友27日在論壇Dcard發文，表示他看到網路上有人被誤認成店員的文章，讓她想到2年前的經歷。當時她穿了一件黃色帽T和朋友一起去逛IKEA，因為和IKEA員工的制服顏色相似，導致她被一名30到40歲的男子誤認成店員，進而攔下詢問商品。

但不管她們怎麼解釋，該名男子都聽不進去，還認為她們是在推卸責任，甚至在店內提高音量喊道「各位看看喔！評評理，IKEA員工在耍消費者，跟我說她不是員工！」後來引來IKEA員工上前關切，男子依然不信，怒罵他們是員工在互相包庇，堅持要主管出面。

最後IKEA主管向男子解釋，原PO的衣服樣式明顯和員工制服設計不一樣，對方才快步離開，卻沒向原PO和朋友道歉。雖然事情已經過了很久，還是讓原PO一想到就生氣，也發誓再也不會穿黃色衣服去逛IKEA。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言，「你人太好了，是我一定跟在他後面開罵」、「扯⋯而且不道歉是怎樣」、「對方瞎了？」、「真的遇到怪人，幫QQ，你們運氣太差了」、「你人太好了，是我一定跟在他後面開罵」、「我會直接找他麻煩要他道歉欸」。