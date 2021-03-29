成人片商為了滿足大眾的需求，故事劇情總是不斷創新，也讓許多人對於成人片的拍攝場景充滿各種幻想。不過，近日一名美國成人片導演，在網路上公開成人片拍攝時的幕後場景，讓不少人大開眼界。

根據《每日星報》的報導中指出，這名來自美國的成人片導演洛根桑德（Logan Xander），自從今年開通TikTok帳戶後，便經常在網路上公開拍攝成人片時的幕後工作狀態，並大方回應網友對於「成人片」劇情的疑惑，以及男女演員如何演出情慾戲的各種秘辛，影片最高瀏覽紀錄曾達千萬人觀賞，吸引超過47萬人追蹤。

洛根桑德表示，其實拍攝成人片與其他影片大同小異，一樣得布置場景、道具、打燈、寫劇情，還得在開拍前與男女演員一同走位、對腳本，從早上9點女演員化完妝後，便一路拍到下午4、5點，最後還要將現場清理完畢才收工，對於他們來說，其實成人片就只是個非常重複且無聊的日常生活，但偶爾也能透過這個工作發揮創意，滿足不同人的需求。

網友看過他的影片後也紛紛留言「沒想到現場拍攝也這麼辛苦」、「跟我想像中的真的不一樣」、「要我在燈光及眾人前掏槍，真的無法」。

事實上，先前日本知名成人片男優「東尼大木」接受媒體採訪時，就曾打破大眾對於他們「夢幻職業」的幻想，除了要配合劇情的需求，控制自己的生理反應外，有時候還得忍受女優的脾氣及職場霸凌，工作久了甚至會開始麻木，對女人完全提不起興趣，最後身心靈都會被掏空，而引起網友熱烈討論。