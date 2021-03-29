南非近日出現數百條河豚擱淺在沙灘上，經調查發現牠們體內含有劇毒，甚至比氰化物還要更致命。據了解已經有一隻狗因為誤觸而身亡，當地政府也警告民眾不要靠近，以免發生危險，至於河豚擱淺的原因，目前仍無法確定。

Hundreds of puffer fish on Muizenberg beach today - scattered along the high watermark with many bluebottles as well -... 由 Sea Search 發佈於 2021年3月20日 星期六

根據《每日郵報》昨（28）日報導，海洋生物博士格里利（Tess Gridley）近日和家人在南非開普敦梅森堡海灘散步時，意外發現數百條魚群擱淺在沙灘上。南非政府事後證實該魚種為「白點寬吻魨」（Amblyrhynchotes honckenii），又稱「邪惡之眼河豚」。牠們身上帶有河魨毒素，會使人呼吸衰竭，進而窒息及心臟驟停，比氰化物更致命，且目前尚無有效解毒劑。

報導指出，目前河豚擱淺的原因仍有待釐清，目前已知一隻狗因誤觸海灘上的河豚喪命。當地衛生署也發布聲明，表示除了梅森堡海灘之外，白點寬吻魨也造成福爾斯灣裡大量魚群死亡，每公里至少都有300條到400條死魚。強烈建議民眾帶寵物出門散步時要保持適當距離，如果有狗誤食請立即催吐，並馬上送到獸醫院治療。

格里利博士也藉此呼籲民眾在戶外要隨時提高警覺，並可以善加利用社群網站回報發現的異常現象，幫助大家獲取更多海洋環境知識，但不用太過於擔憂，因為自然系統中本來就經常會有這類情況發生。