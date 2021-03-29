近日埃及意外頻傳，包含長榮海運承租的巨型貨輪「長賜號」擱淺，導致蘇伊士運河「大塞船」、索哈傑省發生火車相撞意外、開羅東郊一棟住宅大樓倒塌等，讓埃及當地人感到有些毛骨悚然，直言這一切都和最近即將舉行的法老王木乃伊搬家遊行有關，是「法老王的詛咒」。

綜合外媒報導，埃及的蘇伊士運河是世界上最繁忙的海上航線之一，掌握約12%的全球貿易量，然而本月23日，巨型貨輪「長賜號（EVER GIVEN）」卻在運河中擱淺，南、北兩端有上百艘貨輪受到影響；另外本月26日，索哈傑省（Sohag）還發生了火車相撞的意外，造成至少32人死亡、165人受傷；27日時首都開羅還傳出住宅大樓倒塌事故，有25人因此罹難、26人受傷，據傳很可能是建商擅自加蓋樓層而釀禍。

近幾天頻傳的意外，讓埃及當地人心慌慌，甚至有網友在社群平台討論此事，認為一切都是因為觸怒了法老王，而引發「法老王的詛咒」，因為埃及考古博物館將會把部分館藏移至新的博物館展示，並在4月3日舉行22具木乃伊搬家的遊行活動，一連串的討論甚至讓該遊行衝上當地Google熱搜。

對此，考古學家霍瓦思（Zahi Hawwas）回應：「這種說法根本毫無根據」，表示之前的考古學家打開古埃及墓穴後之所以會死亡，是因為裡面藏有未知的病菌，並且認為木乃伊搬遷遊行可以讓埃及得到全世界極大的關注，「祂們（木乃伊）應該都會覺得很驕傲」。