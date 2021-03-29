家中有飼養貓咪的飼主，應該常常因為貓咪嬌小的身形及愛躲藏的個性而經常找不到牠，但日本有隻貓咪卻恰好相反，牠不僅像狗狗一樣喜歡到處趴趴走，就連身材比例也令人大感驚奇。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導中指出，一名Twitter網紅「ハク☆ラガマフィン(WeUADL1Ws02osvw)」因經常在網路上分享愛貓「haku」的生活而受到網友們喜愛，近日更因曬出多張「抱起愛貓」的合照而一夕間暴紅。

說來這隻haku也相當的奇妙，牠不像其他的貓咪一樣怕生，反而時常跟著主人一同外出散步，櫻花季時牠還跟著出去賞櫻。另外haku在2019年出生後，雖與其他貓咪一樣逐漸長大，但牠1歲4個月時，主人抱起牠便相當吃力，從半身照中可能看不出什麼，但全身照中就能看出驚人的比例，加上蓬鬆的毛，幾乎有女主人的半個身型，照片一出讓網友相當吃驚，紛紛留言「好大隻喔！」、「巨無霸貓咪，我也好想抱」、「感覺抱起來很舒服」，也讓不少人十分好奇牠的品種。

女主人大方表示，牠其實是與布偶貓相似的襤褸貓，體型雖大但個性十分親人，最重可達9kg左右，目前才剛過2歲生日的haku，已有7kg重，之後應該還會持續生長。不過主人也透露，牠即使喜歡外出卻很討厭每天必做的「梳毛儀式」，所以有時候抓牠洗澡及理毛也是件不簡單的大工程。