不少家長都喜歡帶著孩子到動物園去認識各種動物，然而近日大陸一名男子帶小朋友到園區內看「非洲獅」，籠子裡面竟是一隻「黃金獵犬」，讓他瞬間傻眼，直言這已經不是門票錢的問題，而是不知該如何向孩子解釋，更無奈表示：「有點毀三觀」。

根據《漩渦視頻》報導，這間位於四川西昌的動物園近日在做宣傳活動，只要轉發相關訊息，就可以獲得免費門票，於是唐先生就帶著3名孩子一同前往動物園，豈料到了門口才得知只有大人可以免費，但唐先生還是買了孩子們的門票，共60元人民幣（約新台幣262元），進去觀賞動物。

影片拍攝當時，他們正好走到獅子園，從畫面中可以看到，一塊立牌上寫著「非洲獅」的介紹文，然而對應的籠子內卻是一隻「黃金獵犬」，完全沒有非洲獅的身影，讓在場的人都非常傻眼，唐先生也無奈吐槽：「是不是看著有點熟悉啊」，旁邊甚至還可以聽到有人安慰自己說：「應該是沒長大」。

唐先生透露，這間動物園的動物種類已經越來越少，現在就只剩下鴨、雞、鵝和黃牛這些動物，甚至連非洲獅也都是黃金獵犬假冒的，旁邊的籠子還有一隻哈士奇，唐先生表示，其實錢這些東西並不重要，最主要還是不能和孩子解釋，更直言：「有點毀三觀」。

新聞曝光後，網友們看見影片全都笑翻了，忍不住留言嘲諷，「金毛：我也不清楚，他們讓我坐這裡上班」、「旁邊的阿拉斯加是假扮狼嗎？」、「獅王散步去了，留小弟金毛看家！」、「你去的時候非洲獅正好回非洲了，這是牠的助理非洲金毛」、「唯一的共同點可能就是都是四條腿吧」、「金毛：我要悄悄進獅籠，然後驚豔所有人」。