美國一頭肉牛前陣子從屠宰場中脫逃，當地不少居民都曾見過牠出沒在路上的身影，沒想到在這頭牛流浪將近2個月之後，牠又被抓回原本的農場裡，讓許多網友都非常擔心牠接下來的命運，於是發起連署，要求讓牠可以平安過完一生，網友們更稱牠是「生命鬥士」！

Fans hope to save runaway Rhode Island steer from the slaughterhouse https://t.co/nynonJPc5Z pic.twitter.com/EmftWTLco0 — New York Post (@nypost) March 27, 2021

綜合外媒報導，這頭重約680公斤的肉牛在今年2月4日，從位於羅德島州（Rhode Island）約翰斯頓（Johnston）的屠宰場中跑出，開啟了牠長達近50天的逃亡之旅，當地不少居民都曾在路上看過牠出沒的身影，警方也因此接獲許多通報。

有一名Uber司機表示，某天清晨在等紅綠燈時，突然看見一頭牛從眼前經過，讓他感到十分震驚，因為擔心危害到其他用路人安全，所以連忙打電話通報，警方也展開一連串的尋牛計畫。當地小鎮負責人札拉（Joseph Razza）指出，最初他們想將牛困在林地中，所幸在26日原主人就將牠抓住，帶回位在康乃狄克州的農場，過程中肉牛沒有受到任何傷害。

然而，這頭牛驚險且艱難的逃亡之旅已經傳遍美國網路，有網友便在請願平台「Change.org」上連署，希望主人可以將肉牛送往動物庇護所而不是屠宰場，讓牠安全地度過餘生，更稱這頭牛是「生命鬥士」，為了自己的性命而全力奔跑；目前這項連署已經突破1.3萬人參與，且人數還在不斷增加中，網友都十分心疼牠的遭遇，「在牠的所有努力之後，牠值得活下去！」、「牠為了自由而戰」、「讓牠活下去，拜託了」。