現今有不少人都想要成為網紅，網路上充斥著各種題材的創作影片。最近有網友透過YouTube推薦看見了一支台式炒飯的影片，沒想到一點進去就發現觀看數突破900萬，留言處也幾乎全都是外國人，讓他感到十分驚訝，貼文曝光後也引起其他網友熱議。
這名網友在PTT上發文指出，近日在看YouTube的時候，被「神奇的演算法」帶到一部台式炒飯的影片，當他正準備要關掉畫面時，卻突然發現影片的觀看數竟高達900多萬，讓他感到十分震驚，再看下方的留言處還清一色都是外國人，更讓他備感驚訝，忍不住好奇詢問：「請問這個普通的炒飯影片，到底為什麼那麼吸引外國人啊？」。
對此，有不少網友認為最主要的原因可能是「療癒」和「料理無國界」，「好不好吃是一回事，重點是看得療癒」、「Terry（頻道名稱）專拍台灣小吃，很療癒」、「不管吃起來怎麼樣，最起碼過程看起來很過癮啊」、「做菜最沒有語言問題，料理無國界」、「因為沒有語言隔閡呀」。
另外也有人提到了去年的「BBC炒飯事件」，因為YouTuber羅傑叔叔的經典吐槽而讓蛋炒飯在世界爆紅，「羅傑叔叔爆紅那時我首頁一堆炒飯影片」、「安扣（Uncle）羅傑評論英國炒飯的關係吧，大家都想看正統炒飯」；有趣的是，羅傑叔叔也在6個月前來到影片下方留言，「哇，這位真的是專業炒飯達人，一切都很完美」。
文章來源：PTT
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