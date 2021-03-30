一名女大生日前在家裡發現一隻外型詭異的蟲子，擔心牠在家裡到處亂跑，就隨手將牠弄死。事後她拿照片分享給朋友看才驚覺這隻昆蟲大有來頭，且小小一隻就要價600元，讓她直呼太後悔了！

一名女網友29日在論壇Dcard發文，表示她前幾日在家裡紗窗發現一坨黑色的東西，靠近仔細一看才發現是一隻有點像蠍子的詭異怪蟲。原PO因為擔心牠會跑到鞋裡，便隨手拿起黏灰塵棉絮的清潔用滾輪除掉怪蟲，並將屍體殘骸丟到水溝裡。

沒想到當原PO分享怪蟲照片給一名對昆蟲頗有研究的同事看時，對方竟然驚呼牠是台灣特有種「鞭蠍」，小小一隻就價值600、700元，原PO上網搜尋關鍵字後，果然看到有人在拍賣網站上以一隻600元的價格販售，忍不住後悔嘆道「...我就這樣把600塊黏死了」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友留言，「比發票中獎還難」、「哭，下次有看到可以給我嗎？」、「嗚嗚你不要可以給我呀...好需要呀」、「這個當兵時看過幾次，殺死兩三隻，現在才知道可以賣錢」。

但許多害怕昆蟲的人都紛紛表示，「天！你也太man了吧！我看到肯定亂叫能離他多遠就多遠！好強」、「看到小蟲子我就怕爆了，還這麼大隻，重點牠是蠍子，佩服佩服...」、「我覺得這外觀也蠻可怕的⋯我會用手彈走牠後，再在原地跳個幾下緩解頭皮發麻」。

據了解，台灣鞭蠍（Typopeltis crucifer）又被稱為長尾鞭蠍、醋酸蟲，外型類似蠍子，體色為黑褐色，腹部邊緣則有點暗紅色，尾鞭由30至40小節組成。平常不會主動攻擊人類，沒有毒性，但受到打擾時會發出含有乙酸與辛酸的混合物，如果皮膚或是眼睛遭受到這種物質接觸，將會引起皮膚炎和角膜炎灼傷。此外，牠們也是夜行性動物，每到晚上會出來獵食小動物。