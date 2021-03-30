英國一名男童日前在自家後院挖到一塊詭異硬物，原本以為是一顆動物的牙齒，沒想到經過考古組織鑑定，竟發現是距今4億年的史前角珊瑚化石，全家人得知後也對能在花圃裡挖到化石這件事感到神奇。

Walsall boy, 6, finds prehistoric fossil in garden https://t.co/eD8BreVqi9 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 28, 2021

根據《BBC》報導，英國瓦索耳市（Walsall）一名6歲男童錫達克（Siddak Singh Jhamat），日前拿著聖誕節收到的挖掘化石套組在自家院子裡的花圃挖蟲子，沒想到竟挖到一顆形狀有點奇怪石頭。錫達克接受媒體訪問時表示「我本來想要挖蟲子或是一些陶器和磚塊，結果突然出現這塊有點像角、爪子或牙齒的石頭」。

錫達克的父親維斯（Vish Singh）透過臉書的化石社團詢問，經專家判斷，從上面的特徵和記號來看，這顆石頭很有可能是一種叫做「四射珊瑚」（Rugosa coral）的化石，可追朔至2.51億至4.88億年前的古生代，當時英格蘭還是歐美大陸的一部份，且全部都在水下。

維斯表示，錫達克挖到化石的隔天又在同樣的花圃裡發現一塊凝固的沙子，裡面有很多小型的軟體動物和貝殼，還有一種長得像魷魚觸手的「海百合」（crinoid）生物化石。維斯最後也透露，他們會把這些發現分享給伯明罕大學的地質博物館（Museum of Geology）。