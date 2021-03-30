許多人相信「萬物皆有靈性」，雖然動物們不會說話，但總能以人類意想不到的方式來表達牠們的想法，就像是這隻充滿母愛的母貓。土耳其ㄧ間獸醫院近日便公開ㄧ段「母貓主動求診」的側拍畫面，讓網友們全看傻了眼。

根據英國《每日郵報》(dailymail)的報導中指出，ㄧ間位於土耳其伊茲密爾省的獸醫院，日前公開了一段影片，影片中ㄧ隻嬌小的橘色母貓，突然搖搖晃晃的走進店裡，用水汪汪的大眼睛盯著醫護人員們，並對著他們喵喵叫得哭喊著，而仔細一看才發現母貓嘴裡竟還叼著ㄧ隻剛出生不久的幼貓。

醫護人員撞見後，趕緊接過牠嘴裡的小貓，為牠仔細檢查身上是否有傷，最後診斷出來確定小貓因眼睛受到感染發炎而遲遲無法睜開雙眼，讓母貓相當焦急，但經過獸醫及護士們的細心照顧及服藥後，小貓已無礙並順利出院。

ㄧ名護士接受採訪時表示，這隻母貓其實是住在附近大街上的流浪貓咪，他們也經常提供食物及水給母貓食用，但不知道母貓竟懷孕還生下小貓，因此當牠叼著小貓進來時讓所有人都嚇了一跳，如今健康出院後也希望有緣人能夠照顧牠們。

而同樣的故事，也在不久前發生在巴西的ㄧ間獸醫院，ㄧ隻全身是跳蚤並受傷的流浪狗狗，原本在店門口徘徊許久，緩慢的走進獸醫院後便自己伸出受傷的前爪給醫護人員，似乎尋求幫助，讓所有人大感不可思議。