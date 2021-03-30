熊媽媽真是操碎了心！近日美國一隻熊媽媽在道路上出沒，帶著牠的4個小孩準備過馬路，然而每個孩子都擁有自己的個性，不受控制地到處亂跑，讓熊媽媽身心俱疲，不斷在路的兩端來回「抓熊」，讓暫停在旁邊讓路的駕駛們，看了也都為牠感到著急又崩潰。

熊媽媽一度因為無法同時叼起2隻小熊，而卡在馬路正中間無法動彈。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《每日郵報》報導，近日熊母子一家出沒在康乃狄克州溫徹斯特的一條道路上，熊媽媽帶領著4個孩子準備要過馬路，一旁的警察見狀，立刻要求行經的車輛停下，所有駕駛們一起等待熊母子離開。

從影片中可以看到，熊媽媽先是叼起了一隻寶寶過馬路，另外兩隻比較乖巧的小熊看到媽媽離開，也分別小跑跟上，一起抵達了馬路另一端，然而回頭一看，竟有一隻不聽話仍留在原地，甚至還調皮地爬上了電線桿，心累的熊媽媽只好折返回去，將牠叼在嘴裡。

不過有一隻特別黏人的小熊又跟著回到對面，想要一次帶走兩個孩子的熊媽媽不斷輪流叼起牠們，但只要一放下，小熊就會不受控地往回走，崩潰的熊媽媽只好使出大絕招，直接叼起一隻小孩就跑，所幸另外一隻也有好好跟上。

就在一切看似到了尾聲之時，一隻小熊又跑回馬路中央張望，熊媽媽只好再度出動「抓熊」，才終於結束這場有趣的鬧劇，就連拍攝的駕駛都替熊媽媽鬆了一口氣，「牠終於把牠們全都帶過馬路了！」。

網友們看到影片以後，都表示可以體會熊媽媽辛苦又崩潰的內心，紛紛笑說：「熊孩子是真的」、「笑死了，有一隻好黏媽媽」、「熊媽處於崩潰邊緣」、「嘴巴只有一個，叼不起兩隻小熊哈哈哈」、「太可愛了，我好像可以聽見熊媽媽在說：『我一定可以一次叼起兩隻！』」。