新冠肺炎疫情自去年爆發以來，許多國家陸續成為疫情重災區，尤其是南韓，不僅在短時間內逾千人感染，還因此扯出不少隱匿「邪教」。日前，南韓媒體揭發位於京畿道安山市的Y教會，他們不僅限制信徒行動自由、逼迫勞動，還洗腦女信徒從事「多人運動」生小孩，教會宛如人類繁殖場。

韓國SBS電視台節目《我想知道真相》指出，以「吳牧師」為首的教會管理者，自去年12月開始遭到多名20幾歲的女信徒指控，遭吳牧師一家性剝削及逼迫勞役，以供應他們一家的奢華生活。

被害人表示，Y教會多年來打著「資助社會」、「鼓勵家庭與孩子一同做善事」的名義，在安山各地設置補習班，廣發傳單招募教徒，待教徒入會後再收取高額捐款，以維持團體運作，甚至用各種名目逼迫信徒以貸款或借錢方式捐款，並不斷洗腦信徒成為「服侍吳牧師一家的奴隸」。

除此之外，有些信徒還將自己的小孩送至教會集體生活，讓他們從小接受封閉式的洗腦教育，許多孩子未接受過完整小學教育，還得去當童工上繳工資，吳牧師甚至教育小女孩「要通過性服務，才能懺悔洗刷罪孽」。

女信徒除了必須和不同男性「多人運動」，還得與牧師娘指定的對象結婚，並在3年內生下小孩。規定懷孕期間得持續工作賺錢，小孩生下後也只能交給教會管理，不斷惡性循環，宛如人類繁殖場。甚至有人被迫與自己的母親發生性行為，混亂程度令人瞠目結舌。

若信徒沒錢捐款、違逆吳牧師一家所訂的「教義」，便會遭到群體公審批判，拿狗糞潑灑、抹臉，或全身赤裸像狗一樣在地上爬行，極盡羞辱人格及尊嚴。但即使如此，依然有不少人深信教義，將孩子送進教會，或聽從吳牧師指令把自己的牙齒拔光。

事件爆發後，吳牧師已遭到檢方逮捕並進行調查，審理結果尚未揭曉，但他的律師竟以「吳牧師身體虛弱不可能虐待信徒」等方式為他脫罪，讓南韓民眾憤怒不已。