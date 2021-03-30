動物的世界真的很奇妙！伊拉克一名士兵最近經常聽到雞舍中傳出詭異的叫聲，因為擔心母雞們的安危，於是他決定進去一探究竟，沒想到抬起母雞後竟在牠身下看見3隻幼貓，士兵事後才了解，原來這些幼貓的媽媽不幸溺死，母雞才會發揮母愛收留牠們。

根據《每日郵報》報導，士兵戈蘭（Goran A Surchi）最近發現，位於艾比爾（Erbil）的一處雞舍經常傳出不像雞發出的詭異叫聲，這讓他感到非常好奇，而且也十分擔心雞舍中的家禽會遇到危險，因此打算進去一探究竟。

從影片中可以看到，戈蘭進入雞舍後，有一隻母雞蹲坐在乾稻草上，他察覺之前聽到的詭異叫聲都是從這隻母雞的身下傳出，所以輕輕將母雞抬起，沒想到卻發現牠將3隻可愛的幼貓窩藏在自己的羽翼之下。

戈蘭在採訪中透露，他事後也有在附近尋找這些幼貓的媽媽，結果卻發覺牠似乎溺死在農場附近的一座湖裡，並推測母雞很可能就是得知了這件事，才會發揮母愛，決定收留這些可憐的貓咪。

這段影片被上傳到TikTok後，截至目前為止吸引了超過32萬人觀看，網友們看到這段跨越物種的情感都感到十分溫暖和窩心，只不過母雞還是無法真的妥善照顧幼貓，戈蘭在幾天後也更新了後續影片，疑似幫這3隻幼貓找到了新媽媽，一家人幸福地在這片農場中享受新的生活。