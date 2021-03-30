大陸山西有一個名叫「墳上村」的村莊，這裡真的埋葬著一名580年前明朝的晉王，在村莊的街道上，還可以看見各式各樣的石頭雕像，具有濃厚的歷史氛圍，當地村民透露，每年清明時節都會有守陵人前來祭拜，但他從不和當地人打招呼，模樣十分神祕。

根據《梨視頻》報導，這座村莊位於山西臨汾，過去曾叫做「晉王墳村」，根據《臨汾縣志》記載，這裡確實埋葬了一名明朝的晉王朱濟熺，他是朱元璋第三個兒子晉恭王朱棡的嫡長子，也就是朱元璋的第二個孫子。

墳上村的前村支書張月興指出，村莊所座落的位置是塊風水寶地，在陵墓的神道兩側都還有當時留下來的石人、石馬、石獅子、石老虎等石製的雕像，不過都沒有被妥善的保存，上方有不少像是婚慶貼紙殘留物等人為破壞的痕跡。

張月興也透露，以前在村莊內守陵的據傳就是朱家的後代，但明朝滅亡之後，大家都害怕被株連九族、抄滅家門，朱家人紛紛隱姓埋名，還有人選擇改姓「張」，即使如此，這些後代每年還是不忘來到這裡祭拜祖先，直到今日只要一到清明前後就會有人前來，但他們卻從來不與當地人互動，表現得十分神祕。

此外，晉王墳也逃不過被盜墓的命運，最後一次發生在7、8年前，山東的一群人在盜墓時被警方抓獲，不過大墓裡的陪葬品其實早就被偷得一點也不剩，旁邊還有2個小墓，據傳裡面還藏有幾個玉環，且價值不菲。