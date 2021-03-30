有些人睡覺時總會抱著玩偶尋求安全感，然而美國一名人妻和丈夫分隔兩地，為了要撫平心裡的寂寞，竟花錢找專業的「擁抱師」到家服務，包含抱著她在沙發上看電視、兩人一起相擁入睡等，而她的丈夫對此還十分贊同。

根據《每日郵報》報導，住在紐約的薩斯奇雅（Saskia Larsen）雖然已經結婚多年，但因為丈夫工作的關係，兩人長時間都必須分隔兩地，一個月幾乎只能見一次面，不過薩斯奇雅非常渴望親密互動，因此花費每小時80美金（約新台幣2282元）請來了一名專業擁抱師來到家裡，不管是抱著她看電視，還是相擁而眠都可以滿足。

薩斯奇雅也在Instagram上發文，指出有不少人都認為她已婚了還找這樣的服務非常奇怪，但她不在乎別人的看法，而且她的丈夫對此也相當贊同，「我有99%的把握，他不會因此而嫉妒，因為我已經事先和他溝通過了，比起嫉妒他更要緊我的安全」，此外她還建議大家都可以嘗試看看「擁抱」，「因為這會讓你感覺像個『人』」。

丈夫亞瑟（Arthur）接受採訪時也補充解釋，薩斯奇雅其實是一個非常喜歡與人接觸的人，「當我們在一起時就經常擁抱，這讓我理解她為何需要這種人際互動」。

而擁抱師則透露，他每個禮拜至少都會收到至少200個服務邀約，並且各種年齡層的客戶都有，不論男女老少，全都是渴望得到人際接觸與互動的人，他也十分重視每個客戶的請求。