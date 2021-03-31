萬物真的都有靈性！大陸北京一名男子養了5年的鱔魚，日前牠將寵物帶至河邊放生，原以為鱔魚會馬上遊走，豈料下秒牠竟做出驚人反應，讓主人看了非常感動，而影片曝光後，讓不少人感到震驚，開玩笑的說「畢竟還是有人包養好啊！不想努力了」。

飼主二次將鱔魚丟回河中央，但牠仍堅持游回主人面前，讓人看了為之動容。(影片來源/youtube/趣聞匯總)

根據《騰訊新聞》報導，北京一名主人5年前養了一條鱔魚，日前疑似想讓寵物有更大的生活空間，因此帶鱔魚至河邊放生，原以為牠會馬上遊走，沒想到鱔魚像是會認主人了一樣，不斷往岸邊的方向前進，最終回到飼主面前，發現鱔魚不願離開，主人再次將牠拋向河中央。

豈料鱔魚又再次游回岸邊，讓飼主非常感動，最終不確定牠是否有離開。影片曝光後，不少網友被感動，表示「世界萬物都是有靈性的，你幫助牠，牠也會幫助你」、「不僅主人出乎意料，我也是很驚訝呀！這就是人和動物的感情吧！」，但也有人認為，鱔魚被人養了這麼多年，恐怕已無法適應外面的環境，放生不見得是好事。

不過有人透露，鱔魚其實並不是會認主人，「黃鱔喜歡在河邊的泥洞過日子，你非得把它往河中間扔？」。根據農委會水產試驗所指出，黃鱔俗稱鱔魚，適應能力強，生活於田溝、水渠、野塘及河川下游的緩流區，白天少活動，夜間才會出穴覓食，喜歡在多腐植質淤泥中鑽洞，或在堤岸有水的石隙中穴居。