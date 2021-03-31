熊也懂享受啊！美國一名男子日前與家人至田納西州的山區度假，並租下一間度假屋，沒想到期間竟闖進一隻不速之客「黑熊」，牠在屋外不斷徘徊，隨後竟直接爬進戶外浴池內泡湯，人性化舉動讓人哭笑不得，而這一幕珍貴畫面曝光後，讓不少人直呼有趣。

綜合外媒報導，特雷伯尼(Todd Trebony)20日與家人至田納西州蓋特林堡(Gatlinburg)度假勝地放鬆，還租下一間有浴池露台的房型，豈料之後竟出現一隻黑熊，先是在圍欄上徘徊，又跳到露台上觀望，接著爬上澡盆的階梯，伸手進去試水溫。

黑熊確認水溫沒問題後，便開心的坐進浴池裡，一邊享受熱水澡，一邊看日落，模樣看起來非常愜意。特雷伯尼提到，黑熊泡了15分鐘的熱水浴後才離開，對於這次奇遇感到不可思議。不少網友表示「黑熊也懂放鬆」、「簡直令人難以置信，牠看起來像我們一樣很享受」。

田納西州野生動物資源局對此表示，每年春季和夏季是熊的出沒高峰期，因此附近住戶經常可看到熊的身影，由於每年此時段自然資源有限，覓食困難度增加，因此牠們會尋找較容易取得的食物，「熊具有靈敏的嗅覺，可能被人類的食物吸引過來」。而這也並非熊首次溜到人類房屋附近，去年有一隻黑熊爬到樹上，試圖偷吃餵鳥器裡的食物，最終還被屋主罵跑。