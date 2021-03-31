隨著社群媒體逐漸興起，許多網紅靠著亮麗外表、火辣身材來吸引網友的喜愛，甚至有人刻意遮住臉蛋製造神秘感，而日本一名「巨乳網紅」便是靠著這招，而在網路上吸引萬人點閱。近日她決定公開「真實身份」，卻讓所有人全傻眼。
日本YouTube網紅「むね肉ちはる」，自去年12月開設影音頻道後，就經常透過影片分享自己在深夜外出運動的狀態，雖影片全程只用文字敘述當晚的運動重點，但她因為總是戴著口罩從不露臉，並穿著各種顏色的緊身運動服，將鏡頭對準傲人的上圍曲線，「上下晃動」的影片讓不少網友對她充滿幻想，因此迅速竄紅。
むね肉ちはる也不忘在個人IG上曬出多張火辣的自拍照，大展凹凸有致的火辣曲線，甚至直接近拍引人遐想的重要部位，讓網友大噴鼻血，也使她在短短的3個月間就吸引超過2萬人追蹤點閱。
むね肉ちはる為了慶祝追蹤人數突破2萬人，也特別拍攝「摘下口罩」的解鎖影片公開真實身份，沒想到脫下口罩的她竟是不折不扣的「男人」。
むね肉ちはる在影片中透露，當初會轉職當起「巨乳YouTuber」，主要是原本的公司受到疫情的影響，開始要求他大幅度的減薪，讓他決定辭職，加上他的愛犬日前發現罹癌正在接受治療，需要相當龐大的醫藥費，於是他便隱瞞自己的老婆，開始嘗試拍攝希望能多一份收入，沒想到竟暴紅讓他受寵若驚，但他也不願意再欺瞞大眾因此選擇公開，並分享如何製作巨乳的過程。
大部份的網友看到後，忍不住崩潰留言「我到底看了什麼」、「我要吐了」、「老兄你是誰？」，YouTube追蹤數瞬間退到2萬人以內，不過也有人認為他十分有創意及有趣，也有當網紅的潛力因此送上祝福，意外圈入一票粉絲追蹤。
(中時新聞網)
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