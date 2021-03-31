英國蘇格蘭一名母親日前深夜突然聽到嬰兒房內傳出「謎片呻吟聲」，事後才發現是鄰居在觀看成人片的時候，不小心連到女兒房間裡的藍芽音響。最後她在樓梯間留下字條，才解決這尷尬的情況。

Oh, baby. A mother in Scotland got scared when she heard strange noises coming from her baby’s bedroom late at night —... 由 New YORK POSTA 發佈於 2021年3月30日 星期二

綜合外媒報導，蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）一名29歲的媽媽洛錫安（Dawn Lothian）日前將女兒哄睡之後在客廳休息，沒想到卻突然然聽到女兒房間內傳來奇怪的呻吟聲，她仔細一聽發現竟然是「謎片」的聲音，嚇得趕緊叫醒丈夫。

檢查之後，洛錫安認為應該是某位鄰居在家裡看A片的時候，意外連到女兒房裡附有藍芽音響的星光夜燈。幸好女兒因為年紀太小，所以並不知道發生了什麼事。但因為不知道實際上是哪位鄰居，洛錫安隔天只好在樓梯間留下字條「給昨晚上11點30分看A片的鄰居，你不小心連到我們家的嬰兒夜燈了，請盡快解除連結，謝謝。」

洛錫安向媒體表示，雖然不知道是誰，但這張紙條顯然起到作用，連結已經解除，且再也沒有類似的情況發生。