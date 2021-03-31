印度近年發生多起大象事故，日前一隻野生大象因為落單誤入村莊，竟突然失控開始到處攻擊，過程中更盯上一名男子，將他捲起來重摔在地及用腳狠踹，怵目驚心的畫面全都被旁人錄下，PO網分享後馬上引起瘋傳。

一名男子本想讓大象冷靜，沒想到反而慘遭拖行狠踹。(影片來源/YouTube/livelagatar/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，印度賈坎德邦濟浦爾村（Jaipur）日前遭到一頭野生大象闖入，還失控的到處搗亂。一名叫做沙希德（Shahid Khan）的年輕男子原本想要讓大象冷靜下來，沒想到卻適得其反，反而讓大象更加憤怒並對他展開攻擊。從旁人錄下的現場畫面可以看到，沙希德用盡全力逃跑，無奈還是被該頭發狂的大象抓住，數次用象鼻將他捲起，再重摔在地，甚至還用前腳連續狠踹。

最後村民合力分散大象的注意力，才成功救下奄奄一息的沙希德，並立刻將他送往鄰近的醫院治療，目前因為傷勢嚴重，仍在加護病房進行觀察。當局指出，該頭大象疑似是因為脫離象群才會誤闖人類村莊，呼籲民眾如果有類似情況發生，一定要遠離野生動物，保護自身安全。