當鯊魚遇上鱷魚，到底誰輸誰贏？澳洲昆士蘭州一名攝影師至東海岸拍攝，期間遇上河水暴漲，因此河裡的尼羅鱷被迫往下游移動，期間遇到小公牛鯊，由於鯊魚體型較小，抵擋不住鱷魚的攻擊，最終直接被生吞，畫面非常震撼。

根據《每日郵報》報導，46歲科學研究員兼攝影師馬克(Mark Ziembicki)至澳洲東海岸進行拍攝，正逢當地內陸雨水過多，導致附近的聖盧西亞河口暴漲，使淡水物種被沖至下游，鮮少出現在海裡的淡水爬行動物「尼羅鱷」(Nile crocodiles)，便被沖到公牛鯊(bull shark)生活的沿海海域，讓淡水與海水的頂端肉食者相遇。

馬克提到，「我們花數小時觀察該地區的鱷魚和鯊魚，並想知道如果牠們相遇會發生什麼事情」，當時團隊正在拍另一條鱷魚，突然聽到距離100英尺(約30公尺)的位置有騷動聲，發現尼羅鱷吃鯊魚的畫面，沒想到尼羅鱷一口將公牛鯊咬住，鯊魚完全沒有逃脫的機會，雙方僵持10分鐘後，公牛鯊慢慢失去力氣被一口吃下肚。

不少當地居民也目擊過程，紛紛驚呼「有鱷魚在吃鯊魚啊！」。這一隻成年尼羅鱷約1500磅(約680公斤)，而公牛鯊還只是幼崽，因此僅100磅左右(約45公斤)，且尼羅鱷是動物界裡的咬力之王，比大白鯊的咬力大8倍，再者公牛鯊的體型比尼羅鱷小很多，因此完全不是對方的對手。