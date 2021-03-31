案主給了我兩隻喵喵跟一隻大汪汪的照片要溝通，我喜歡這樣兩三隻一起來的個案，因為毛孩之間會互相洩漏秘密，溝通起來更有趣，也更精準。

照例我會讓案主詳列7到10個問題給我，對於那些只想問兩三個問題的案主，我會比較困擾，因為溝通前我要先花一個小時靜心，讓自己安靜沉澱下來，準備好自己的狀態後，我才會跟毛孩的訊息場連線，這麼慎重其事，結果只聊兩三個問題，信任感都還沒建立就已經要結束，會有點枉費我的準備，毛孩也會不爽，想說主人是在哈囉，叫我出來就聊個兩句也太沒誠意。

所以我都會邀請主人再多想些問題來問。這位案主非常有愛心，的確對喵喵列出了很多問題，卻堅持對狗狗只有三個問題，沒有更多。其中一題是：｢請問，狗狗最想念誰？」我心想應該是案主在英國念書的兒子吧。

結果跟大狗連線時，第一個閃過的回答竟是：｢拔比」，因為是朋友，我知道這個家早已沒有男主人，我不知這個答案是否正確，萬一這狗狗是主人恢復單身之後才養的，不是糗大了，於是我私心跟狗狗商量，可否再給我一個比較make sence的答案，譬如說家裡出國念書的那位哥哥之類。

狗狗回答我，｢我最想念拔比，但你要我說是哥哥，那就哥哥吧。」看來這狗狗的配合度還蠻高的。

當三隻毛孩都聊完後，我打電話給案主核對，一開始聊兩隻貓咪的答案時，案主都顯得非常興奮，直說｢對、對、對，這就是牠們兩隻的個性」。但我不禁好奇地多問了主人一句：｢為何貓咪問題你可以問那麼多，但狗狗卻只有三個問題呢？」

主人的回答，說真的有點把我嚇到，她說：｢其實，我到現在都還不太敢面對我家狗狗，因為牠是我前夫的狗，離婚時前夫不要了，我不忍心，才把牠留下來！」

我：｢你知道你家狗狗最想念誰嗎？牠說的就是最想念牠的拔比ㄟ，但我想你家沒有男主人，所以才請牠另想一個答案告訴我。」

瞬間電話兩端異口同聲驚呼：｢雞皮疙瘩都起來了…」。

毛孩講的是實話，我卻要牠改口，我內心默默地跟狗狗道歉，不應該否定牠的感受，即便，那個牠最思念的拔比，正是不要牠的人。

而我相信，女主人一直不敢面對狗狗哀傷地眼神，是因為他們都被同一個人拋棄過，她不知如何安撫狗狗的哀傷，正如同她不想再回憶跟面對那段不堪回首的往事。