遇到分身？美國賓州一名女子日前收到朋友傳來的影片，指在網路上找到與她長相一樣的人，當時她並不以為意，沒想到點開影片後，發現對方根本是她的「分身」，不只五官相似、髮型相同，就連聲音也一模一樣，讓她看了直呼像是在照鏡子。

根據《UNILAD》報導，居住在賓州的希琪(Randi Alexis Hickey)日前收到朋友傳來的TikTok影片，表示在另一個帳號Ash_slayyin的影片中，看到與希琪長得非常像的人，當時希琪覺得對方大驚小怪，不相信兩人會有多像，直到點開影片後，她也被眼前的女子嚇壞。

影片中的女子與希琪五官極為相似，同樣擁有咖啡金髮色的頭髮，髮型同樣往後綁，還戴著細框眼鏡，希琪越看越害怕，表示「為什麼我們連聲音聽起來也一樣？」。影片曝光後累積226萬觀看次數，許多人驚呼「你們是複製人吧！」、「確定不是失散的雙胞胎？」、「可能要驗一下DNA了」。

希琪也坦言，過去並沒有撞臉的經驗，這也讓她感到有些害怕。而Ash_slayyin看到影片後也非常震驚，表示「完全不誇張，看完我都懷疑自己了，覺得對方就是我，我的姊妹都沒這麼像了，詢問我媽後，她確定當初只生下我而已」，透露她也很開心能找到與自己長得如此像的人。

澳洲阿德萊德大學(University of Adelaide)生物學家盧卡斯(Teghan Lucas)在2015年曾透過研究指出，他們以8項臉部特徵作為依據，包括耳朵長度、頭圍、嘴唇及眼距等，而地球上存在「互為分身者」(doppelgängers)的機率約為135分之1，但若想在身邊遇到特徵完全一樣的概率則為1萬億分之1。