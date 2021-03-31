英國一名男子日前發生嚴重車禍，雖然緊急送往醫院治療，仍在4天後被醫生宣布腦死，且毫無復原的可能，家人也決定將他的器官捐出。沒想到在家人告別完，準備拔掉呼吸維持器的前一刻，他竟奇蹟似的開始自主呼吸，讓家人當場激動淚崩。

綜合外媒報導，英國一名18歲男子路易斯（Lewis Roberts）在本月13日遭到一輛貨車撞擊，在醫院急救4天後仍宣判腦死。家屬悲痛之餘決定遺愛人間，將他的器官捐贈給7名有需要的人使用，院方也馬上在隔天安排好摘除器官的手術，並在開始前預留一段時間給路易斯的家人和他進行最後告別。

THANK YOU SO SO SO MUCH TO EVERY SINGLE ONE OF YOU WHO HAVE DONATED TO Lewis Roberts ON HIS GO FUND ME!!! ABSOLUTLY... 由 Jade Roberts 發佈於 2021年3月29日 星期一

沒想到在家人圍繞下，路易斯的姊姊賈德（Jade Roberts）突然注意到路易斯的呼吸維持器顯示他已經恢復自主呼吸。之後也開始對疼痛測試有反應，並慢慢可以開始移動四肢、頭部以及眨眼，恢復狀況一天比一天優秀。

器捐手術前，路易斯的姊姊賈德突然注意到他開始恢復自主呼吸到他開始恢復自主呼吸。(影片來源/FB/Jade Roberts/如遭刪除請見諒)

醫院表示，路易斯是目前世界上第2人出現這種奇蹟般的狀況，相當不可思議。他的家人事後也在網站《GoFundMe》發起募款，承諾每一分錢都會用在路易斯的後續治療上面，截至目前為止已經募得3274英鎊（約新台幣13萬元）的善款。