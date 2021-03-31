英國一名男子日前發生嚴重車禍，雖然緊急送往醫院治療，仍在4天後被醫生宣布腦死，且毫無復原的可能，家人也決定將他的器官捐出。沒想到在家人告別完，準備拔掉呼吸維持器的前一刻，他竟奇蹟似的開始自主呼吸，讓家人當場激動淚崩。
綜合外媒報導，英國一名18歲男子路易斯（Lewis Roberts）在本月13日遭到一輛貨車撞擊，在醫院急救4天後仍宣判腦死。家屬悲痛之餘決定遺愛人間，將他的器官捐贈給7名有需要的人使用，院方也馬上在隔天安排好摘除器官的手術，並在開始前預留一段時間給路易斯的家人和他進行最後告別。
沒想到在家人圍繞下，路易斯的姊姊賈德（Jade Roberts）突然注意到路易斯的呼吸維持器顯示他已經恢復自主呼吸。之後也開始對疼痛測試有反應，並慢慢可以開始移動四肢、頭部以及眨眼，恢復狀況一天比一天優秀。
醫院表示，路易斯是目前世界上第2人出現這種奇蹟般的狀況，相當不可思議。他的家人事後也在網站《GoFundMe》發起募款，承諾每一分錢都會用在路易斯的後續治療上面，截至目前為止已經募得3274英鎊（約新台幣13萬元）的善款。
文章來源：FB/Jade Roberts
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