上廁所上到一半看見蛇，真的會嚇死人！泰國一名男子日前在家上廁所時，突然覺得屁股被頂了一下，他疑惑地起身查看，沒想到竟看見一條長達2.4公尺的巨蟒在馬桶中和他對視，讓男子瞬間嚇了一大跳，立刻打電話請專業的捕蛇人前來幫忙。

根據《每日郵報》報導，45歲的宋才（Samut Prakan）居住在沙沒巴干府（Samut Prakan），本月28日他在家中上廁所時，突然覺得屁股被什麼東西頂了一下，於是起身查看，沒想到竟有一條長達2.4公尺的巨蟒從馬桶裡探出頭、和他對視，讓宋才瞬間嚇了一大跳，立刻逃離廁所並打電話請專業的捕蛇人來幫忙。

宋才透露，自己在當天早上也曾看見過一條蟒蛇，那時雖然有想要捕抓，但一不注意牠就消失了，「我敢肯定，牠就是那條蟒蛇」，在馬桶看見蟒蛇的時候，宋才有先試圖往牠身上倒清潔劑驅趕，但蟒蛇完全不為所動，「牠根本不怕我」。

從影片中可以看到，捕蛇人米森（Kaitisak Meesaeng）抵達現場後，先是趴在地上緩慢移動，避免把蟒蛇嚇回水管中，等到牠探出頭來的時候，就馬上用迅速的動作制服蟒蛇；米森指出，等到之後檢查確認蟒蛇是健康的，就會將牠帶到野外進行放生，但在此之前他們都會妥善照顧、保管這條蟒蛇，避免牠再出來傷害人，「畢竟居民也不希望有條蛇生活在他們家的管道裡」。