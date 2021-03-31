美國跨國連鎖速食業麥當勞（McDonald\'s），成立超過80年，美味餐點深受大人及小孩的喜愛，其中人氣餐點麥克雞塊更是讓饕客愛不釋手。不過，你有想過麥克雞塊其實都有固定的形狀嗎？近日就有麥當勞鐵粉挖出以前的影片，發現原來麥克雞塊有固定的4種形狀，在網路上引發熱議。

據外國媒體《鏡報》(Mirror)的報導中指出，近日網路上瘋傳的影片，為2014年加拿大麥當勞所拍攝的，影片的主要內容是介紹安大略省工廠內部，麥克雞塊的製作過程及作業情況。從雞肉送達後，開始研磨、碾壓成肉泥、裹粉、油炸、檢測、分袋、裝箱、送貨，所有過程公開透明，為的就是讓所有人吃得安心。

不過，這樣的拍攝過程，也意外拍下了麥克雞塊「塑形」後的形狀，仔細看才發現原來麥克雞塊一共分為「球形、鐘形、靴形及骨頭形」4種形狀。加拿大麥當勞公司表示，當初設計麥克雞塊的形狀時，便是以孩童的出發點去發想，為了讓他們在享受美食的同時，也能感受更多的樂趣，因此才有這4種形狀。

加拿大麥當勞所公開的影片意外拍到雞塊形狀。（圖／YOUTUBE）

許多網友知道後，紛紛震驚留言「吃了那麼久，從沒仔細看過它們的形狀」、「這種設計太貼心了」、「原來它們真的有各自的形狀，實在太酷了」、「我只知道骨頭形狀很好沾醬」引發話題。