在街頭遇到流浪貓狗，不少人會主動撫摸牠們，或買食物給牠們吃。國外一對情侶至土耳其安塔利亞遊玩，期間遇到一隻流浪貓，往男方的方向前進，原以為這一隻流浪貓很親人，男子便蹲下身想擁抱牠，沒想到下一秒的舉動，當場讓男子心碎。

一名女子＠miki_nil日前與男友在街頭散步，期間發現了一隻流浪貓，當時正往他們的方向疾步走來，男友趕緊蹲下身體並張開雙臂，試圖擁抱這一隻流浪貓，男友起初非常開心，以為自己可以擄獲對方，沒想到就在最後一步，流浪貓突然停下來。

流浪貓下一秒轉彎離開，朝另一個方向走去，留下一臉困惑的男友，待在原地非常失落，這時眾人才明白，這一隻貓根本不是喜歡男子，而朝他的方向前進，只是對方剛好擋在牠要走的路，眼看男子不離開，只好自己改道，女友＠miki_nil也將過程拍攝下來，逗得網友捧腹大笑。

不少網友笑翻表示，「貓咪：別擋我的路啊！」、「完美詮釋：你以為在跟人家曖昧，但其實並沒有」、「這一隻貓懂惡作劇」。土耳其被稱為愛貓之城，近年來受到疫情影響，不少商家因此關閉，去年政府還下禁足令，導致街上沒有人可以幫忙餵浪浪，當時土耳其內政部得知後，便敦促地方政府定期在指定地點提供流浪毛孩食物和水，對動物非常友善。