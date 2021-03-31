無論是狗狗還是貓咪，只要對於會飛、會跳、會跑的東西總是毫無抵抗力，甚至還試圖嚐嚐味道，但如果家中寵物因為好奇而吃到不乾淨的東西，主人便得傷透腦筋照顧。近日，網路上便有一名網友的愛犬因誤食「奇妙生物」而因此暴紅。

據外國媒體《鏡報》(Mirror)的報導中指出，一名名叫瑪蒂亞斯(Mathias Jakobsen)的網友，近日在影音平台TikTok上開通了帳號(@Mathiiiel)，並上傳了他的第一個影片，便吸引超過6萬人追蹤。影片中，瑪蒂亞斯養的黑白斑點愛犬慵懶且放鬆的躺在沙發上，但下一秒牠的臉卻腫成一顆球，像是嘴裡塞滿了食物一樣圓。

原來，瑪蒂亞斯的狗狗相當調皮，不久前因為好奇而一口咬下飛過的蜜蜂，讓看到這一幕的瑪蒂亞斯相當緊張，但看牠吞下蜜蜂後還能老神在在的躺在沙發上，以為沒什麼事情發生，沒想到過一陣子牠的臉及脖子逐漸腫大，就像吹氣球一樣，瑪蒂亞斯只好趕緊將牠送醫，好在經過獸醫及護士的治療下沒有太大的問題，只要等臉部消腫就能恢復正常生活。

不過，狗狗無辜的表情及圓潤的臉蛋，使影片上傳後立即吸引超過百萬人觀看瘋傳，紛紛留言「哈哈，腫成熊貓了」、「腫成這樣太可愛了」、「我快要被牠可愛的臉蛋給融化了」、「這到底是兔子？還是熊貓？還是狗啦？哈」。