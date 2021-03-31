大自然的世界真的非常殘酷且變化多端！日前國外一家人到南非國家公園中旅遊，途中看見一群黑斑羚從草原上跑過，突然一隻懷孕的羚羊遭到埋伏在樹後的獨眼豹偷襲，甚至還引來鬣狗搶食，就在混亂之際，羚羊想要逃跑求生，沒想到才開心不到1秒，希望就被澆滅。

後來還有一隻雄豹想要搶食，但鬣狗太過凶狠，牠只能默默守在一旁撿剩的吃。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」近日上傳了一段影片，由43歲的查琳（Charlene Swanepoel）拍攝，近日她和家人朋友們一起到克留格爾國家公園（Kruger National Park）進行野生旅行，途中看見一群黑斑羚從前方跑過，一隻懷孕的羚羊似乎跑不太動，緩慢地走在隊伍最後方，結果卻遭到一隻埋伏在樹後的獨眼豹給突襲。

羚羊激烈的反抗引來了鬣狗的注意，牠立刻趕到現場加入混戰，為了搶食不斷攻擊那隻獨眼豹，原本羚羊想趁一片混亂的時候逃跑求生，結果希望不到1秒就被澆滅，鬣狗成功趕走了獨眼豹，狠狠地咬住了羚羊的脖子。

而原本的獨眼豹只能跳上一旁的樹，眼睜睜地看著自己的食物被搶走吃掉，雖然後來還有一隻年輕雄豹試圖奪走羚羊，但最終也敵不過鬣狗的狠勁，只能默默守在一旁，看能不能撿到一些剩下的食物充飢，鬣狗則叼著羚羊走入灌木叢中，準備好好地享用這得來不易的美食。

查琳一家對於可以目擊到這精采的爭奪戰感到非常榮幸且興奮，直呼：「我們很幸運可以在正確的時間到達正確的地點！」。