西藏擁有許多美景，是不少人心目中的旅遊勝地，而在這裡還有一座被稱為「西藏最孤獨寺廟」的日托寺，它坐落在羊卓雍錯湖上的一座小島，四周全被美麗的湛藍湖水包圍，據說寺中還住著一名僧人，每天都會從到山下背水上山、誦經修行，過著近乎與世隔絕的生活。

日托寺有著「西藏最孤獨的寺廟」的稱號。(影片來源/YouTube/追夢少年阿亓)

日托寺位於大陸西藏自治區山南市浪卡子縣羊卓雍錯湖（簡稱羊湖）北岸的一座小島上，島的面積非常小、呈現水滴狀，四周全被湛藍的湖水給環繞，只有一條道路能夠通往陸地，而小島本身就是一個山頭，被稱之為日冬，而日托寺就在山的最頂端，從上往下望去，除了可以看到壯觀美麗的湖水以外，還可以看到廣闊的藏區草原，周遭幾乎沒有現代建築。

日托寺這個名字在藏語中是「山上的石頭」的意思，而寺廟中也真的供奉著一塊有著700年歷史的巨石，而且這裡地處偏僻，很少有遊客會前來，據說寺中只住著一名叫做「阿王拼措」的僧人，每天在這裡誦經，另外山上沒有水源，他還必須每天從山下背水，一生都過著看似孤獨且平淡的修行生活。

日托寺已有700年歷史，據說寺內居住著一名僧人，每天過著背水上山、誦經修行的生活。(圖/新華社)

根據當地傳說，羊卓雍錯湖是「龍女」的化身，和納木錯湖、瑪旁雍錯湖並稱西藏三大聖湖，虔誠的佛教徒每年都要繞羊湖一圈，費時至少一個月，這麼做等同於到拉薩朝聖一次，並且佛菩薩會保佑繞湖者這一年吉祥如意。