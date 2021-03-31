不少女性在談戀愛以後會很介意男友和異性的互動，甚至不准男友騎車、開車載其他的女性。最近印尼一名男子就被女友懷疑他騎車偷載妹，為了表示自己的忠誠，他竟然將機車拿去改造，在後座椅墊插上一根根的鐵釘，網友們看到全都笑翻了，但這樣就連女友也無法坐在後座，只能塞在腳踏墊處，讓她超級哀怨。

根據《World of Buzz》報導，印尼男網友阿南（Khoirul Anam）本月20日時在臉書上分享一系列照片，只見他將自己的機車拿去改造，坐墊後半部分被插上了密密麻麻的鐵釘，根本無法坐人，為了表示真實性，他甚至還拿出一顆芭樂插在上面，畫面相當驚人。

不過阿南之所以會這麼做的原因，是為了緩解女友的懷疑和嫉妒，並展現出自己對女友的一片丹心，「妳總是指責我載了別的女孩，如果我的機車沒有拿去改造，妳可能還會繼續罵我，但我是個忠誠的男人」。

貼文發布之後，吸引了將近萬人按讚，幾乎所有人都被阿南極端的作法給逗笑了，還有人在留言處標記女友：「妳要相信我，還是讓我也做一個這種椅墊？」；不過，阿南將機車改造後不但無法載其他異性，甚至連身為正宮的女友也無法坐在後座，只能委屈地整個人塞在前方的腳踏墊，無奈地抱著機車車頭，從阿南分享的照片中可以看到，女友整張臉都寫滿了哀怨和不滿，而阿南也搞笑地說道：「這就是為何女孩不要太有佔有慾」。