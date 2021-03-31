對於不少現代開車族來說，到不熟悉的地方一定都要依賴導航來指路，否則很可能一不小心就會迷路。對此有網友就十分好奇，因為導航是比較晚才發明的東西，那麼在以前沒有導航的時代，駕駛都是怎麼開車的？文章曝光後立刻吸引網友熱議，紛紛曝光自己的「指路小幫手」。

這名網友在PTT上發文，表示自己如果出遠門或上國道，一定都會打開Google Map導航，否則很容易就會迷路，更自嘲：「沒有導航，我去陌生的地方真的無法」，甚至還經常搞錯交流道，或是國道和快速道路之間的岔路，因此他非常好奇，駕駛們在以前還沒有導航的時代，如果從台北開車到中南部都是怎麼開的？

對此不少網友都透露以前最主要就是靠「地圖」，「以前車上放很多本地圖，走國道的話就要記幾公里要下去，記不住全部的路的話，就要時不時停下來複習地圖」、「出發前都要看地圖規劃好路線」、「小時候搭老爸的車，記得都是看地圖或問路，而且以前國道也沒那麼複雜」、「紙本地圖，然後去之前就要把路記下來，或寫小紙條」。

另外還有一些老司機指出，當時在交流道口擺攤的檳榔西施們簡直就是最強GPS，「路邊檳榔攤買飲料問路」、「我爸都說路長在嘴巴上，以前都找辣西施問路」、「覺得差不多了就下交流道問檳榔攤，還沒到或過頭大不了再繞回去」。