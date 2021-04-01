美國軍事武裝力量長期以來位居世界霸主地位，根據「全球火力網」2020年的全球軍力排行，美國、俄羅斯和大陸分居前3名，無論是規模或是軍費開支皆讓各國望塵莫及，對此就有網友不禁好奇，美軍究竟有多強大？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文表示，之前看了新聞報導指出，世界國防預算第2名至第10名加起來，都沒有美國的軍事預算多，「海空軍更是世界第一，陸軍也是目前大國之中唯一有豐富的作戰經驗」，即便是大陸也不斷在追趕，但並無實戰經驗，讓他不禁好奇「美軍到底有多強大？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你能想像美國戰敗嗎？大概就是這麼強」、「去看看人家的怪物航母有多大台吧，艦隊遍佈全球」、「主要是兵力投射能力，一天之內就可以布武天下」、「可以到處海外投射戰力，沒有幾個做得到」、「可以打贏全世界還不夠，還可以讓全世界連打都不敢打」、「全世界的領空都當自己家一樣亂飛，反正飛夠高就好了」。

也有網友直言「二次大戰結束的原因，就是日軍偷襲了珍珠港，你說呢？」、「認真講，不打核戰，美國可以把全球打爛，只要不去佔領就好；最可怕的是，就算打核戰，美國不一定會輸，因為反導彈系統」、「美國搞不好海岸巡防隊的戰力都超越9成國家的海軍」、「你可以去看一下長榮衛星打卡秀，把衛星照搞得跟空拍圖似的是啥概念」、「130萬美軍是實的，常年在實戰、訓練和裝備都是最頂級的精銳部隊，很多國家的部隊只是數字，完全不在同一層次」。

根據知名軍事觀察網站「全球火力網」2020年的全球軍力排行，美國、俄羅斯和大陸分居前3名；不過軍事支出部分，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）2020年的數據顯示，全球軍事支出最高的國家為美國，金額達7,320億美元，佔全球軍費支出的38％，其次依序為大陸（2,610億美元）、印度（711億美元）、俄羅斯（651億美元）、沙烏地阿拉伯（619億美元）、法國（501億美元）、德國（493億美元）、英國（487億美元）、日本（476億美元）、韓國（439億美元）。